также в разделеПроисшествия
В воинской части на Луганщине произошел пожар 18
Боевики убили украинского военного на Донбассе 22
Пожар унес жизни трех человек в Луцке 9
В Киеве избили Майкла Щура 103
На Киевщине объявили штормовое предупреждение 21
Крымский «суд» вынес приговор украинскому десантнику 29
В офисе президента ФК «Ингулец» прогремел взрыв, есть жертвы 60
Оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции 17
В черкасском тире тяжело ранили подростка 21
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов, потерь нет 10
В Украине – почти 9 тысяч новых случаев COVID и 367 смертей 74
На Луганщине разоблачили вмешательство в работу радиоэлектронных сетей подразделений ООС 17
На Донбассе оккупанты убили военного, еще один – ранен 16
Смертельное ДТП в Черкасской области: автомобиль слетел в пруд 33
На Буковине от выстрела погиб пограничник 34
Боевики на Донбассе усилили обстрелы: ранен украинский военный 15
После вакцинации от COVID-19 во Львовской области умер мужчина 28
На Донбассе пророссийские войска 15 раз за сутки срывали «тишину» на Донбассе 12

За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в своде ООС.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумов и Первомайска – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь по боевой машине пехоты, а у Каменки – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 22 апреля зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево – из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песок противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги