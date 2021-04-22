За прошедшие сутки, 21 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, говорится в своде ООС.

Неподалеку населенных пунктов Пески и Пивденне российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра и противотанкового ракетного комплекса, а у Шумов и Первомайска – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи поселка Новгородское противник открывал огонь по боевой машине пехоты, а у Каменки – из станковых противотанковых гранатометов.

В районе Красногоровки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7:00 22 апреля зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

В частности, недалеко от населенного пункта Пивденное враг открывал огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Зайцево – из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песок противник совершил обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь среди украинских защитников нет.