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«Духовное зрение» это своего рода бинокль, который в зависимости от того, с какой стороны в него смотреть, или приближает или отдаляет от нас предметы.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм-канале.

«Во многих из нас, если не во всех, существенно поврежден такой «инструмент», который мы называем «духовным зрением». Слишком часто черное нам кажется белым, а белое - имеет вообще множество оттенков. Мы смотрим на вещи, оценивая их в прямо-противоположном смысле. 
Соответственно, неправильно поняв ситуацию, мы приходим к ошибочным выводам, а затем - сами себе вредим и создаем проблемы», - отметил епископ Виктор.

По словами владыки, свое желание делать добро мы воспринимаем как свидетельство собственного совершенства, а вот относительно ближних выводы делаем, судя исключительно с их поступков. «А должно быть наоборот. Есть такое хорошее выражение: «Себя мы оцениваем по намерениям, других людей - по делам»», -  напомнил он. 

«То же самое касается других сторон нашей жизни. Например, в материальном плане мы сравниваем себя с теми, кто живет лучше нас, а в духовном - с теми, кто нам кажется хуже. А должно быть наоборот: в духовном плане нужно равняться на тех, кто лучше и совершеннее нас, а в плане материальном - всегда помнить, что есть те, кто нуждается в нашей помощи», -  сказал архиерей. 

Епископ Виктор объяснил, что наше «духовное зрение» - это своего рода бинокль, который в зависимости от того, с какой стороны в него смотреть, или приближает или отдаляет от нас предметы. Так вот, «на себя нужно смотреть правильно - через те линзы, которые максимально приближают к объекту наблюдения. А вот на ближних - через те, которые максимально отдаляют. Только таким образом наша реальность будет правильной», - подытожил архиерей.
ForUm

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