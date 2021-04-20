также в разделеРелигия
Нежинская епархия УПЦ подарила дом многодетной семье 7
На Хмельнитчине сторонники ПЦУ с помощью людей в военной форме захватили храм УПЦ 11
Вышел новый номер «Печерского Благовестника» об истории храма Антония и Феодосия в Киево-Печерской лавре 10
Митрополит УПЦ рассказал, что поможет преодолеть «вирус греха» 9
В Черкассах открыли православную гимназию УПЦ 74
Суд признал факт преследования священника УПЦ в Золочеве 17
В УПЦ поддержали инициативы государства о прекращении войны на Донбассе 10
Верующие УПЦ в соцсетях поздравили наместника Киево-Печерской лавры с 60-летием 56
Депутаты Верховной Рады хотят отнять у религиозных организаций право на постоянное землепользование 87
Патриарх Кирилл рассказал, почему власть - это подвиг служения 8
Управделами УПЦ призвал стороны конфликта на Донбассе достигнуть мира 61
Стали известны подробности нападения на дом священника УПЦ на Волыни 17
Митрополит Антоний рассказал о добродетели, которую нужно беречь с детства 13
УПЦ - самая многочисленная конфессия в Украине: статистические данные 28
Чиновник Черновицкой ОГА требует отдать ключи от храма УПЦ не дожидаясь решения суда 10
В Каменец-Подольской епархии считают, что храм УПЦ сгорел вследствие поджога 12
Митрополит Антоний рассказал, как в старину люди останавливали эпидемии 21
В РПЦ обеспокоены тем, что власть в Украине не отметила антицерковные законы 12

В Ровенской области верующая Украинской Православной Церкви Любовь Лищук из села Мнишин выиграла суд против своей односельчанки, активистки ПЦУ, которая избила ее во время захвата Свято-Покровского храма в 2019 году.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, дело рассматривалось в судебном порядке около двух лет.

«В тот день церковный двор превратился в поле битвы. Активисты из ПЦУ пришли забирать нашу церковь, мы же пытались ее отстоять. И вот во время столкновения моя соседка, Данилюк Галина, ударила меня по голове. После удара я вынуждена была обратиться в больницу за медицинской помощью, и длительное время проходила лечение», - рассказала Любовь Лищук.

В суд пострадавшая обратилась не сразу, а только после того, как увидела еще больший негатив со стороны агрессивной соседки.

Адвокатом сторонницы ПЦУ был ее зять, который, по мнению Любови Лищук, затягивал рассмотрение дела.

«Знаете, в этот раз уже даже прокурор Юрий Брожик не вытерпел и предложил выплатить мне моральную компенсацию. Но судья все-таки добился, чтобы Галина Данилюк принесла мне извинения и заплатила сумму, которую я потратила на лечение», - отметила пострадавшая.

Как сообщалось ранее, 12 мая 2019 года активисты ПЦУ зашли на территорию Свято-Покровской церкви, избили пожилых верующих УПЦ, заблокировали им вход на территорию церкви.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги