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В Шепетовской епархии в селе Цветоха представители ПЦУ с помощью людей в военной форме захватили Свято-Параскевский храм УПЦ.

Фото: Фейсбук страница храма

Как сообщает Центр информации УПЦ, настоятель храма протоиерей Георгий Кимейчук рассказал подробности захвата храма. 

«Все происходило в воскресенье, когда я с представителями общины, а также сторонниками ПЦУ собрались за круглым столом в сельском совете со старостой для обсуждения и разрешения сложившийся ситуации вокруг Свято-Параскевского храма. По свидетельству очевидцев, в это время, когда никого не было в храме, приехали около 40 сторонников ПЦУ для захвата храма. По словам очевидцев, с ними также прибыло около 30 человек в военной форме, преположительно из воинской части, которая находится в селе. Радикально настроенные люди срезали болгаркой замки на дверях храма и зашли внутрь под крики «Слава Украине». Все происходило при бездействии полиции. Захватчики сменили замки и вечером уже они выставили охрану», - рассказал протоиерей Георгий Кимейчук.

Настоятель храма сообщил, что 14 февраля представители ПЦУ провели незаконное собрание жителей села с голосованием о перерегистрации общины в ПЦУ.

«Они сказали, что на собрании жителей села было 622 человека. По факту на собрание пришло 120 человек. Как видим, все было сделано обманным путем», - отметил он.

Священник подчеркнул, что община подала в суд на незаконные действия и намерена отстаивать свои права на храм. 

«В настоящее время мы с прихожанами, которые остались верными Христу и Его святой соборной апостольской Церкви ищем место, где мы будем собираться для совершения богослужений», - подытожил протоиерей Георгий Кимейчук.
ForUm

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