Два офицера российской военной разведки, подозреваемые в подрыве чешского склада с боеприпасами в 2014 году, бежали на родину через аэропорт Вены «Швехат» спустя несколько часов после взрыва в Чехии.

Об этом говорится в статье австрийской газеты Kronen Zeitung, передает Укринформ.

«Те двое военных офицеров, которых сейчас ищет власть спустя семь лет после подрыва чешского склада боеприпасов, унесшего жизни двух человек, бежали на родину через аэропорт «Швехат» всего через несколько часов после взрыва», - пишет издание.

Отмечается, что этот побег «агентов-киллеров» происходил, очевидно, с согласия российского посольства в Вене.

BBC также сообщает подробности диверсии, осуществленной осенью 2014 года на складе боеприпасов в Врбетицах (Чехия) сотрудниками в/ч «29155» российской военной разведки ГРУ.

Отмечается, что компании-оператору склада Imex Group перед этим пришло письмо якобы от Национальной гвардии Таджикистана. В нем содержалась просьба разрешить посещение склада двум мужчинам. К письму прилагались скан-копии паспортов этих мужчин - Руслан Табаров (Ruslan Tabarov) из Таджикистана и Николай Попа (Nicolaj Popa), гражданин Молдовы.

Как уже было установлено позже, на фотографиях этих паспортов были изображены двое российских оперативников, причастных к попытке убийства в британском Солсбери в 2018 году экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля - Анатолий Чепига (имя прикрытия – «Руслан Боширов») и Александр Мишкин («Александр Петров»).

Именно с паспортами на эти имена прикрытия – «Руслан Боширов» и «Александр Петров» - оба офицера российской разведки и прилетели в аэропорт Праги 11 октября 2014 года. Они находились в столице Чехии два дня, после чего 13 октября арендовали апартаменты в г. Острава, недалеко от склада с боеприпасами. Апартаменты были проплачены до 17 октября.

Впрочем, после взрыва на складе 16 октября эта пара сразу отправилась в аэропорт Вены и вылетела в Москву.

Как сообщалось, взрывы на складах боеприпасов в Врбетицах произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года (вследствие первого погибли два человека). Восстановление поврежденных объектов завершилось только в октябре прошлого года. Причиненный ущерб оценивается в сотни миллионов крон.

В связи с обоснованным подозрением в причастности к взрывам полиция Чехии заявила о розыске двух сотрудников российского ГРУ, которых также подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании в 2018 году.

По данным чешских правоохранителей, мужчины использовали российские паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, а впоследствии - паспорт Молдовы на имя Николая Попа и паспорт Таджикистана, выданный на имя Руслана Табарова.

Ранее Bellingcat и The Insider доказали, что Петров и Боширов - сотрудники Главного разведывательного управления РФ, их настоящие имена - Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

По данным СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, 19 апреля вечером они покинули страну.

В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.