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На Волыни в селе Садов представители ПЦУ обращались к местной власти с заявлениями, что будут действовать «своими методами», чтобы выгнать священника Украинской Православной Церкви из дома.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил протоиерей Владимир Мелесь в комментарии «Витраж информ», комментируя нападение неизвестных на его дом в ночь с 14 на 15 апреля.

«Уголовное производство открыто по статье «Хулиганство». В ту ночь я был на службе, уехал в Луцк. Позвонила дочь и сообщила, что посреди ночи, в трех комнатах были разбиты окна, через которые бросили ведра с навозной жижей. Стоял страшный смрад. Одно из ведер упало на кровать, на которой спали моя дочь и маленький внук. Ребенок очень испугался. Я не могу словами передать, что они испытали тогда. Нам пришлось обратиться к врачам за помощью», - рассказал священник.

Протоиерей Владимир отметил, что община ПЦУ в селе отобрала храм, но они не могут смириться, что в селе существует община Украинской Православной Церкви.

«Это не наше противостояние, это скорее противостояние ПЦУ с нами. Они забрали храм, но пока существует в селе Украинская Православная Церковь, они никогда не будут удовлетворены, поскольку не могут забрать к себе всех верующих, пока я служу здесь. В общине ПЦУ нашего поселка уверены, что все прихожане должны перейти к ним, поэтому всеми способами пытаются выгнать меня. Ведь, даже потеряв храм, наши прихожане собираются на служение и литургии, которые я провожу. ПЦУ в захваченном храме проводят только по одной литургии на большие праздники, например на Рождество, всенощные не служат. Приходит 15-20 человек, на праздники – до 40. Чтобы заполнить время, они по полтора часа читают псалмы, показывая, что какая-то работа ведется. Но на самом деле, заходишь туда, людей нет», - поделился священник.

По словам протоиерея Владимира, на данное время открыто 9 уголовных дел в противостоянии со сторонниками ПЦУ.

«К сожалению, правоохранители не хотят вносить статьи, касающиеся религиозной направленности. Видимо это какие-то установки «сверху». Кроме того, дела постоянно закрывают. Но мы с адвокатом открываем их снова через суд и заставляем расследовать. Это последнее событие стало 10-м уголовным делом. Это печально и страшно. Политика политикой, но придет время, все станет на свои места. Как говорит Евангелие - дерево познается по плодам. Мы видим плоды той «церкви». Мы видим все, что они делают сейчас, и можем понять, какое дерево их произрастило. Я только прошу Господа вразумить их, они несчастны, ибо не ведают, что творят», - заключил священник.

В селе Садов Волынской области в ночь с 14 на 15 апреля были разбиты окна в доме священника Украинской Православной Церкви Владимира Мелеся, в дом бросили три ведра навозной жижи.

Одно из ведер с нечистотами попало на кровать дочери священнослужителя с 5-летним сыном.

Сведения о нападении внесли в Единый реестр досудебных расследований.
ForUm

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