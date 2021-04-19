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Целомудрие - великая добродетель, которую нужно лелеять и оберегать с юных лет.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Современная цивилизация приучает нас ко греху и направляет свои стрелы в первую очередь на подрастающее поколение, буквально - детей. Сегодня в школах активно насаждается курс по половому воспитанию.  Для чего это делается?  Для того, чтобы с самых юных лет дети утратили чистоту и целомудрие. Сначала утрачивается стыд, который является хранителем целомудрия. Привыкая ко греху, человек теряет стыд. Надо защищать своих детей, воспитывать в них стыд и целомудрие», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что пребывая в лени, бесплодных мечтаниях, человек утрачивает целомудренный взгляд на жизнь.

«Человек может даже и не совершать греха физического, но пребывать постоянно мыслями в нечистоте. Ничего не хочет делать, живет в мечтах.  Но у такого человека мы не увидим и следа лени, когда речь идет о получении наслаждения. Мы должны что-то постоянно делать, хоть по чуть-чуть. Нужно спешить быть деятельным, время обманчиво, самоуверения, что мы еще успеем когда-то потом, - ложный советчик», - сказал архиерей.

Митрополит Антоний объяснил, как воспитать в себе целомудрие.

«Никогда не забывать, что Бог все видит, мы ходим под Богом.  Любая мысль, сердечное чаяние, движение сердца не скрыть от Него - мы как на ладони.  Если не боишься Бога, хотя бы постыдись, когда хочешь сделать что-то плохое. Если цель нашей жизни спасение, то всё остальное становится второстепенным и малозначимым. Когда вся жизнь будет под нашим контролем, она автоматически наполняется особым смыслом, соответствующим Божьему промышлению о нас, а это значит, она благословенна», - заключил владыка.

 
ForUm

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