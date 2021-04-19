На Хмельнитчине в селе Баговица сгорел храм Рождества Пресвятой Богородицы Каменец-Подольской епархии УПЦ.
Фото: km.dsns.gov.ua
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Поділля News», представители общины считают, что просто так храм загореться не мог, а вероятно подожгли.
«Трава вокруг не горела. Свет в храме был выключен. Свечей не оставлял никто. Церковь священник закрыл около семи вечера. В девять загорелся притвор. В полночь она сгорела», - говорят жители села.
По информации издания, «в оперативной сводке чрезвычайников предварительно причиной возгорания назвали поджог». Однако позже в информационном сообщении отметили, что «причину пожара устанавливают специалисты».
Верующие УПЦ говорят, что начнут собирать средства на строительство нового храма сразу после того, как закончат разбирать последствия пожара.
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