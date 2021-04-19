Священный Синод Православной церкви Украины обратился к российским властям с призывом отказаться от вражеской агрессии, а к официальным и тайным наемникам Кремля – не участвовать в преступлениях своих начальников.

Обращение опубликовано на сайте ПЦУ.

Отмечается, что многочисленные достоверные сообщения подтверждают самое большое с момента начала необъявленной войны России против Украины в 2014 г. скопление у наших границ войск РФ.

«Первая и очевидная цель такого скопления – запугивание Кремлем украинского общества, давление на наше государство и на союзников Украины в свободном мире с целью достижения собственных интересов. Мы не боимся! – наш ответ на это очередное агрессивное намерение российских властей», - подчеркнули в ПЦУ.

«Мы не требуем чужого и не стремимся им владеть, украинский народ желает жить в мире и согласии со всеми, в первую очередь – с нашими историческими соседями. Но мы не позволим снова накинуть на нашу шею имперское ярмо, от которого украинский народ освободился три десятилетия назад!» - говорится в обращении.

Там предостерегли власти Российской Федерации: ваши преступные намерения известны Богу, вы не будете иметь в них успеха, как сказано: «Замышляйте замыслы, но они рушатся; говорите слово, но оно не состоится: ибо с нами Бог!» (Ис. 8:10). Оружие, которое вы беззаконно направляете против нас, меч, поднятый вами против Украины – обернется гневом Божьим на ваши головы! Ибо сказано: «Все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52). Поэтому пока еще не пришло на вас окончательное наказание за невинно пролитую кровь – остановитесь, покайтесь, загладьте свою вину прекращением войны и согласием на справедливый мир», - призвали в ПЦУ.

Военнослужащих России, всех официальных и тайных наемников Кремля призывают ​​не принимать участия в преступлениях ваших начальников.

«Обратите внимание на слова Писания: «Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 6: 7). А кто сеет ветер, тот пожнет бурю (см. Ос. 8: 7). Это также касается и тех, кто в Украине ожидает «прихода Путина». Судьба Иуды Искариота пусть будет для вас предостережением – не становитесь на путь предательства и прислужничества врагу», - призвали в Церкви.