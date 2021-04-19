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В старину во время эпидемий и других кризисов народ каялся и молился, менял свою жизнь в сторону благочестия.

Фото: митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Последние два года вся мировая пресса на первые страницы помещает информацию о коронавирусе: столько-то людей заболело, столько-то - умерло, готовятся такие-то и такие-то вакцины, предполагаются такие-то и такие-то карантинные меры. Такого одновременного всемирного внимания к одной-единственной болезни не было, кажется, со времен чумы - «черной смерти» Средневековья. Но почему-то почти никто не замечает гораздо более страшный «вирус», который уносит намного больше жизней. Это «вирус» бездушия», - написал владыка Антоний.

Как отметил управделами УПЦ, согласно данным одной платформы, которая собирает статистику рождаемости и смертности из различных официальных источников, только с начала этого года во всём мире сделано около десяти миллионов абортов. 

«Повторю - около десяти миллионов. В то же время от коронавируса за всё время пандемии, согласно официальным данным, умерло 2 759 000 человек. Ежегодно же, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире происходит около 40-50 миллионов абортов: это примерно 125 тысяч в день. Только вдумайтесь в эти цифры! При этом о коронавирусе пишут все, а об абортах - почти никто», - подчеркнул архиерей.

«Вот она - самая страшная эпидемия, уносящая ежегодно десятки миллионов жизней, которую люди предпочитают не замечать, которую замалчивают СМИ, о которой не говорят политики», - продолжил он

Митрополит Антоний отметил, что это проблема не только каких-то отдалённых неблагополучных стран. 

«В нашей стране количество убийств нерождённых детей растёт из года в год. Так, в 2019-м было совершено более 74 000 абортов. Что самое страшное - примерно каждый десятый аборт совершается несовершеннолетними. И это в стране, которая называет себя христианской» - написал архиерей.

Он также объяснил, как можно исправить ситуацию. 

«В старину во время эпидемий и других кризисов народ каялся и молился, менял свою жизнь в сторону благочестия. Сейчас же создаётся впечатление, что чем больше испытаний, тем больше люди совершают преступлений. Вооружённые конфликты, кровопролитие, коррупция, обнищание населения - всё это следствие не каких-то внешних сил, всё это следствие наших с вами грехов. Нам часто говорят, что мы должны стать «цивилизованным государством», но не всякий может объяснить, что считать цивилизованностью. Может, стоит вспомнить, что корни нашей цивилизации в православном христианстве. И чтобы стать действительно цивилизованными, нужно начать с того, чтобы прекратить геноцид собственного народа, остановить детоубийство. Возможно, тогда на нашу землю и придёт благополучие», - призвал митрополит Антоний.
ForUm

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