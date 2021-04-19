Леггинсы уже несколько сезонов подряд не покидаю женский гардероб. Они могут служить отличной базой для создания образа как на каждый день, так и для особых случаев, а могут быть и изюминкой лука. Какие модели будут в моде этим летом, знает for-ua.com

Леггинсы – эластичные тонкие брюки. Они плотно облегают женские ножки, подчеркивая их красоту. Их надевают в спортзал, на пробежку или просто на прогулку. Иногда на вечеринку или даже светский раут – все зависит от модели, фактуры ткани и всего образа.

Каждый год производители предлагают новые модели леггинсов. Хотите приобрести модные леггинсы, которые станут хитом лета 2021? Тогда переходите по ссылке answear.ua и выбирайте подходящее изделие. Правильный выбор вам помогут сделать наши рекомендации.

Какие модели леггинсов будут в моде летом 2021

Леггинсы являются важной деталью стильного образа 2021 года. Дизайнеры предлагают целый ряд оригинальных вариантов. Хотите приобрести леггинсы, которые станут хитом этого лета? Тогда учитывайте модные тенденции.

Вот какие модели будут в тренде этим летом:

Под кожу. Их целесообразно носить вечером или в прохладную погоду. Выглядят они очень стильно, элегантно, слегка провокационно.

Фактурные, из мягкого трикотажа. Такая пара дополнит уютный образ, придаст ощущение комфорта. Отлично смотрятся с майками и топами. Гармонично выглядят такие леггинсы в бежевых тонах и оттенках nude.

Яркие, цветные. Они оживляют наряд, привлекают внимание. Это отличный вариант для творческой встречи, прогулки по городу, вечеринки с друзьями.

Однотонные с рисунком в нижней части штанины. Для лета 2021 года будут актуальны принты в виде цветов, веток. Они освежают и придают оригинальности изделию. Прекрасный вариант для прогулки.

Для тренажерного зала следует выбирать спортивные леггинсы. В моде этим летом будут такие варианты:

С полоской или надписью по бокам. Визуально делают ноги стройнее. Смотрятся оригинально.

С сетчатыми вставками. Они могут быть под коленками, по бокам. Придают женственности образу.

Однотонные различного цвета.

Какие леггинсы выбрать, чтобы не только быть в тренде, но и подчеркнуть достоинства фигуры

Леггинсы полностью облегают ноги. Не все женщины могут похвастаться стройными спортивными ножками, но это не значит, что нужно отказываться от такого трендового элемента гардероба. Просто необходимо знать, как правильно его выбрать.

Хотите выглядеть стильно? Не знаете, какие приобрести леггинсы, чтобы быть этим летом в тренде? Тогда следуйте таким рекомендациям:

Подбирать леггинсы лучше строго по размеру. Они должны плотно облегать ногу, ни в коем случае не висеть. Все-таки это не boyfriend джинсы.

Если ноги полноваты, то стоит обратить внимание на блестящие модели темных оттенков. Лучше выбирать черные леггинсы со вставками по бокам. Они визуально сделают ноги стройнее и длиннее. Стоит избегать моделей с горизонтальными полосками. Стройные девушки и женщины могут позволить себе любые варианты леггинсов, даже белые.

Цвет требуется выбирать с учетом имеющегося гардероба. Леггинсы должны хорошо сочетаться с платьями, майками, топами. Продумывайте образ не только с точки зрения такого, как сочетаются вещи между собой по стилю, но и согласно цветовой гамме.

Перед покупкой леггинсы рекомендуется примерить. Они должны хорошо сидеть. В них должно быть удобно. Если планируется заниматься в леггинсах спортом, тогда следует присесть, подвигаться немного. Изделие должно хорошо тянуться и не сковывать движения.

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