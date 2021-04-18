В Киеве вчера правоохранители провели карантинные рейды по более чем 500 заведениям. В ходе проверки выявили 50 заведений, которые нарушали карантинные ограничения, и выписали штрафы.
Об этом сообщила полиция Киева.
«За не исполнение требований статьи 44-3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях, на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов», - рассказали в полиции.
Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 тысяч гривен. Кроме того, правоохранители составили 250 административных постановлений на посетителей.
В заведениях-нарушителях работники Госпотребслужбы провели немедленную обработку помещений.
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