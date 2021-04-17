Умер Владимир Яворивский ㅡ украинский писатель и общественный деятель. О смерти Яворивского сообщил его коллега по писательскому цеху Василий Шкляр.

«Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов. Все, кто его знал ближе, сегодня говорят: «Не верю». Не хочется верить и мне. Он фонтанировал энергией, несравненным юмором, удивительной работоспособностью. После романов о княгине Ольге, Иване Мазепе до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко. Теперь он ушел. Дочь Леся около полуночи так и написала мне два слова: «Папа ушел». Другого слова она не смогла произнести. Не могу и я. Володя, ты ушел. Я уже не смогу тебя обнять. С невыразимой болью обнимаю твоих родных», - написал Шкляр.

Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі... Опубліковано Василем Шкляром Пʼятниця, 16 квітня 2021 р.

Владимиру Яворивскому было 79 лет.

Был народным депутатом ВР Украины I, II, и IV-VII созывов (с 2001 по 2011 год), членом депутатской фракции Блок Юлии Тимошенко, председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности.

В 1996-1999 годах - председатель Комитета Национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко.