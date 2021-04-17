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От коронавирусной инфекции скончался председатель Подольского района Киева Виктор Смирнов. Политик боролся за жизнь более трех недель. Об этом в пятницу, 16 апреля, на странице в Facebook сообщил городской глава Виталий Кличко. 

«Более трех недель врачи боролись за его жизнь. Но из-за осложнений болезни медицина, к сожалению, не победила», - отметил Кличко, выразив соболезнования семье и близким чиновника.

Кличко вспомнил Смирнова как ответственного человека "с большим сердцем и по-детски искренней улыбкой", который радел за любимое дело, район и свой город. 

Под публикацией свои соболезнования выразили и многие другие публичные люди: нардеп Ирина Геращенко, депутат Киевсовета Анна Старостенко, бывший депутат Ярослав Диденко, а также некоторые другие киевские чиновники.

Напомним, за сутки в Украине почти 15 тысяч новых COVID-случаев.
ForUm

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