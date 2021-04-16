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Сетевые операторы Украины 16 апреля повысили цены на бензин и дизельное топливо на 10-90 копеек за литр.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает УНИАН.

Сообщается, что «Татнефть-АЗС-Украина» повысила цены на все виды топлива на 72-90 копеек за литр: А-95 подорожал до 29,10 грн, А-92 — до 28,08 грн, ДТ — до 28,62 грн.

В сети «Укр-Петроль» дизтопливо подорожало на 70 копеек за литр, бензины — на 60 копеек за литр.

Сеть Motto повысила цены на бензины на 33 копейки за литр, на ДТ — на 40 копеек. Так, цена на А-95 увеличилась до 27,15 грн, А-92 — до 26,23 грн, ДТ — до 26,08 грн.

В сети Chipo бензины подорожали на 12 копеек за литр, ДТ — на 22 копеек.

BVS, «Фактор», «Катрал» и Prime подняли цены на 10–40 копеек за литр.


 
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