Президент Владимир Зеленский убежден, что ситуация в Крыму после оккупации Россией ухудшилась и у полуострова нет будущего без Украины.

Об этом он заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликован на сайте главы государства.

«Есть люди в Крыму, которые в свое время кричали, что придет Россия, и они будут «жемчужиной у моря». Но ничего не произошло. Стало хуже, туризма нет, предприятий нет, работы нет, цены высокие, воды нет. Поэтому я считаю, что для них нет будущего без Украины», - сказал Зеленский.

По его мнению, много гражданских людей на временно неподконтрольных Украине территориях сейчас живут, как в плену, но они считают себя украинцами.

«Для меня Крым и Донбасс никуда не уходили, и это – точно наши территории. И они не будут счастливы без Украины. Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье и т.п. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизни. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастливы, они едут с той территории. Следовательно, это будет «мертвая» территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто «мертвые» регионы, к сожалению», - сказал он.