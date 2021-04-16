В Запорожье более 50 священнослужителей и верующих Украинской Православной Церкви сдали кровь для больных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, акция состоялась в рамках благотворительного проекта «Любовь милосердствует».

Запорожский митрополит Лука поблагодарил доноров и напомнил, что решение сдать кровь может спасти жизнь тяжелобольным детям.

«Пока в наших сердцах будет жива любовь, этот мир будет стоять. Если вы сегодня приняли решение сдать кровь, чтобы помочь больным детям, значит, на то воля Божья. Значит, Господь хочет, чтобы среди людей горделивых, самовлюбленных и безразличных, думающих только о себе, всегда были те, кто готов поделиться частичкой своего сердца. Кто готов пожертвовать свою кровь ради спасения ближнего своего. Слово «донор» происходит от латинского слова «donare», что значит подарок, жертва. Уверен, что ваша сегодняшняя жертва кому-то подарит не только шанс на исцеление, но и спасет чью-то жизнь», - отметил архиерей.

Как сообщалось ранее, проект Запорожской епархии «Любовь милосердствует» был создан в 2011 году. В его рамках осуществляется сбор донорской крови для тяжелобольных детей (для лечения одного онкобольного ребёнка нужна кровь 100 доноров, для спасения ребёнка с тяжелыми ожогами - кровь до 20 доноров), а также финансовой помощи. За прошлые годы было собрано более 7,5 миллионов гривен и сдано свыше 1800 литров донорской крови.