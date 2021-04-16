также в разделеЭкономика
На украинских АЗС подорожало топливо 14
Приватбанк скоро выставят на продажу 25
Украинским аграриям выделили 190 миллионов компенсации 9
Институт потребительских экспертиз: Из-за низкого качества бензина и опасных составляющих мы прекращаем сотрудничество с «БРСМ», Мotto и SunOil 20
АМКУ начал дела против Приватбанка и Ощадбанка 20
Ассоциация оценивает убытки банков от закона о принудительной реструктуризации в 10 млрд 17
Аргентина открыла рынок для украинской молочки 14
Штраф «Лекхиму» за несвоевременную поставку китайской вакцины может превысить 38 млн 15
Обыски в Укрзализныце: подозревают злоупотребления при закупке масел 13
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции и роста ВВП 13
НБУ повысил учетную ставку до 7,5% 14
Из-за РФ упал спрос на украинские облигации 26
В Украине запустят электронную акцизную марку 12
НКРЭКУ аннулировала лицензию «Донецкоблгаза» 12
Кабмин ужесточили требования для получения жилищных субсидий 37
В первом квартале госбюджет недополучил 34 миллиарда 12
В Украине увеличился средний размер субсидии 13
Исследователи рассказали, где продают самый плохой бензин в Украине: БРСМ-Нафта, Мотто и Sun oil 30

Фонд гарантирования вкладов ликвидировал ПАО «Всеукраинский банк развития» как юридическое лицо, поэтому банк считается ликвидированным, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

«В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным», - пояснили в  Фонде.

Сообщается, что требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в связи с недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО «ВБР» прекращено.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО «Всеукраинский банк развития»  в связи с завершением его ликвидации.

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития» Национальный банк принял 21 декабря 2014 года. 

С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги