Фонд гарантирования вкладов ликвидировал ПАО «Всеукраинский банк развития» как юридическое лицо, поэтому банк считается ликвидированным, сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

«В Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесена запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО «ВСЕУКРАИНСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ» как юридического лица, а, следовательно, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным», - пояснили в Фонде.

Сообщается, что требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены в связи с недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО «ВБР» прекращено.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО «Всеукраинский банк развития» в связи с завершением его ликвидации.

Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации «Всеукраинского банка развития» Национальный банк принял 21 декабря 2014 года.

С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация в связи с признанием его неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.