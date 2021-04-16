Много разных людей и сил - как снаружи, так и внутри, не хотят видеть мощную страну, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Figaro.

«Понимаю, что во многих вопросах Украина не марширует в ногу, и поэтому все эти силы с самого начала независимости нашей страны давят», - сказал он.

По словам Зеленского, многие заинтересованы в том, что страна ресурсная, красивая - недра, леса, вода, горы, тот же Крым.

«Исторически Украину всегда хотели иметь под собой, видя только сельскохозяйственной страной и ресурсной базой для тех или иных государств. И также много лет давили на страну», - отметил президент.

В-третьих, когда Украина получила независимость в начале 90-х, то из-за того, что страна так привлекательна и богата, ее начали разворовывать не только извне, но и внутри много людей, которые сегодня являются уважительными бизнесменами.

«Я считаю их просто бандитами, то есть они стали мультимиллионерами или миллиардерами на том, что осталось от советских времен, - на предприятиях. Они их не строили, а просто взяли и забрали, «срейдерили». Такие были времена. И эти люди - это финансовые группы. Сегодня у них недвижимость, яхты, кстати, в Англии и Франции, в элитных районах, в Монако. Они сегодня - уважаемые бизнесмены во всей Европе, не только ее посещают, а живут там. Вот почему нужно бороться со всеми этими группами. И мы это делаем», - заявил Зеленский.