В Киеве с 15 апреля разрешается монтаж летних площадок у заведений, напоминает Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Заключить договор долевого участия в содержании объектов благоустройства можно в Центре предоставления административных услуг онлайн. Пошаговая видеоинструкция по ссылке: https://youtu.be/xJgB8-NEfQE.

Однако стоит отметить, что сейчас летние площадки не могут принимать посетителей, ведь согласно противоэпидемическим ограничениям, действующим в столице, заведения общественного питания работают только навынос и доставку.

В КГГА также напомнили, что Киевсовет расширил льготы и преференции для малого и среднего бизнеса столицы, который пострадал из-за пандемии.

Так, в частности, на период действия карантина уменьшен размер долевого участия владельцам площадок для питания у стационарных заведений ресторанного хозяйства, в том числе сезонных и открытых (летних) площадок. Взнос составит одну гривню, независимо от размера паевого участия, определенного в договорах.