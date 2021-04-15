Ни одна ванная не обходится без зеркала. Их обычно располагают над умывальником, но некоторые ставят их почти что в полный рост, которые занимают больше места. Зеркало в ванную подбирают по подходящей форме и оформлению. Такой элемент комнаты может быть круглый, прямоугольный, квадратный, овальный. В связи с оформлением зеркала делят на: патинированные, фацетные, тонированные.

Не стоит думать только и визуальной составляющей, отдавайте предпочтение влагостойким, удобным, долговечным и многофункциональным изделиям.

Обратите внимание на зеркала для ванной, которое можно будет легко переместить или косметическое. Не забывайте о том, чтобы предмет мебели вместилось в помещение и подходило к интерьеру.

Виды зеркал

Обычно делят так:

Косметические. Такие модели легко переносить в другую комнату. Они могут быть квадратными, круглыми, овальными. Они могут быть как на подставках, так и с возможностью прикрепить на стену. Настенные. Такое зеркало в ванную крепится исключительно к стене. Они также бывают различных форм: круглые, квадратные, прямоугольные и так далее. Очень хорошо смотрятся такие модели, оформленные в рамки, это отлично дополняет дизайн. Зеркальные шкафы. Такая модель экономит место в маленьких помещениях, но отлично смотрится.

Зеркала также делят по их внешнему виду и оформлению:

Патинированные. Это специально состаренные модели, которые обычно применяет в ванных комнатах в стиле эклектика и шебби-шик. Такая мебель оформлена пятнами и разводами, которые специально делают с помощью веществ. Тонированные и цветные. Данный элемент интерьера выделается с помощью цветного слоя амальгамы. Такие модели часто выполнены в серых, синих, золотых и бронзовых тонах. Обычно это стиль минимализм и арт-деко. Фацетные. Это модели со скошенными краями, с которых убирают фаску. Их используют и при современных, и при классических дизайнах. Это массивные полотна, обладающие большим размером и весом. Зеркало в уборную с узорами. Они отличаются матовой обработкой и оригинальными рисунками, орнаментами. Часто встречаются рисунки бабочек, например. Иногда наносят надписи.

Преимущества и недостатки косметических зеркал:

маленький размер;

легкие в перемещении;

экономия места в маленькой ванной;

небольшой вес;

простая комплектация;

не слишком долговечные;

покупается чаще для личного применения.

Особенности настенных зеркал:

формы и размеры на любой вкус;

долговечность;

функциональность;

часто встречается зеркало с подсветкой;

лучше всего смотрятся в интерьере.

Плюсы и минусы зеркальных шкафов:

сохраняют пространство;

также часто встречается устройство с подсветкой;

функциональность;

большой ассортимент оформления;

сложно перемещать;

нужен постоянный уход.

Как же сделать окончательный выбор?

Определитесь с размером, чтобы мебель не сильно уменьшило пространство ванной комнаты. В большой комнате хорошо будут смотреться зеркала в полный рост. Самой оптимальной высотой считается 3−35 сантиметров. Обратите внимание на форму изделия, ведь круглые придают комнате дополнительный объем, а квадратные лучше применять в узком пространстве.

Также не забывает про размеры умывальника, так как зеркало часто вешают прямо над ним. Эти два элемента интерьера должны создавать хорошую композицию. Этого можно достигнуть, когда ширина аксессуара не больше ширины умывальника.

Также обращайте внимание на рост тех, кто будет использовать зеркало. Всем жильцам должно будет удобно пользоваться мебелью.

Не забывайте смотреть не только на красоту, но еще и на функциональность, долговечность изделия.