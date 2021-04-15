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В Запорожской области прихожане и настоятель храма в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского передали продуктовые наборы для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, продукты передали нуждающимся сел Московка, Райское и Никольское.

«На данный момент жители сел, в большинстве своем, безработные. Мы понимаем, что этих продуктовых наборов не хватит на весь год. Мы будем пытаться помогать, по возможности, чаще. Надеемся, что своим примером мы разбудим совесть в людях. И жители сел, по возможности, будут поддерживать друг друга в этой многотрудной жизни», - рассказал священник Вячеслав Рябчун.

Священник напомнил, что согласно христианской морали, для каждого человека, обладающего материальными благами, «святой обязанностью перед Богом и людьми является оказание помощи неимущим и нуждающимся людям».

«Люди должны заботиться о ближних, совершая им добрые дела и помогая им в жизни. Но в первую очередь они должны заботиться о больных, вдовах, сиротах и нищих, как остро нуждающихся и неимущих. Причем должны заботиться так, как сами желали бы, чтобы заботились о них, если бы сами оказались в таком или подобном положении», - подчеркнул отец Вячеслав.
ForUm

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