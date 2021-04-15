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В Луганской области священники и верующие Украинской Православной Церкви передали вещи для пострадавших от пожаров жителей поселка Сиротино, где пожар уничтожил 80% жилых домов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, протоиерей Александр Велиев передал пострадавшим от лесных пожаров бытовую технику, мебель и продукты.

Благотворительную помощь собрали прихожане Свято-Троицкого храма в Белолуцке и храма святых Царственных страстотерпцев.

Как сообщалось ранее, епархия Украинской Православной Церкви передала пострадавшим от лесных пожаров необходимый строительный и хозяйственный инвентарь, электропечи, обогреватели.

Поддержку погорельцам оказали приходы Одесской, Белоцерковской и Горловской епархий УПЦ.

В зону поражения лесных пожаров на Луганщине попало 32 населенных пункта. В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Пожар нанес ущерб домам, а также двум приходам УПЦ.
ForUm

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