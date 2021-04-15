В Луганской области священники и верующие Украинской Православной Церкви передали вещи для пострадавших от пожаров жителей поселка Сиротино, где пожар уничтожил 80% жилых домов.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Северодонецкой епархии, протоиерей Александр Велиев передал пострадавшим от лесных пожаров бытовую технику, мебель и продукты.
Благотворительную помощь собрали прихожане Свято-Троицкого храма в Белолуцке и храма святых Царственных страстотерпцев.
Как сообщалось ранее, епархия Украинской Православной Церкви передала пострадавшим от лесных пожаров необходимый строительный и хозяйственный инвентарь, электропечи, обогреватели.
Поддержку погорельцам оказали приходы Одесской, Белоцерковской и Горловской епархий УПЦ.
В зону поражения лесных пожаров на Луганщине попало 32 населенных пункта. В результате стихийного бедствия погибли 11 человек. Пожар нанес ущерб домам, а также двум приходам УПЦ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время