На Пасху верующие Украинской Православной Церкви смогут посетить праздничные богослужения, как в храмах, так и с помощью онлайн-трансляции.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал глава Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Климент (Вечеря) в комментарии «Українським Новинам».

«Церковь уже имеет прошлогодний опыт проведения богослужений, когда все они свершались с учетом всех условий карантина и в содействии с правоохранительными органами, в сотрудничестве с Минздравом. Мы делали все необходимое, чтобы соблюдать дистанцию и другие меры. Те меры, которые мы задействовали в прошлом году, - они действуют и никто их не отменял. Поэтому я думаю, что в таком же формате будет Пасха и в этом году. Будут и онлайн-богослужения», - сказал он.

По словам митрополита Климента, будут организованы онлайн-трансляции и озвучивание богослужений на прихрамовых территориях.

Как сообщалось ранее, на встрече с журналистами центральных СМИ управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) заявил, что празднование Пасхи 2021 в храмах Украинской Православной Церкви пройдет при соблюдении всех карантинных норм, в каждом приходе будет учитываться индивидуальный подход, но, в любом случае, храмы не будут закрыты для верующих.