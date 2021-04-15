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Министерство цифровой трансформации осенью в рамках антикоррупционного проекта «е-Акциз» запустит электронный акциз и электронную акцизную марку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

«Запускаем большой антикоррупционный проект «е-Акциз», чтобы преодолеть миллиардную коррупцию в этой сфере и вывести рынок акцизов из тени. Уже осенью Минцифры вместе с Государственной налоговой службой запустят электронный акциз и электронную марку», - написал он.

По словам Борнякова, это существенно упростит процесс заказа, учета и оплаты марок для производителей и экспортеров, будет способствовать борьбе с коррупцией благодаря минимизации влияния человеческого фактора.

Также это позволит усилить контроль за оборотом подакцизных товаров на государственном уровне и создать действенный механизм борьбы с фальсифицированными или незаконно ввезенными на территорию Украины подакцизными товарами.

«Что важно, каждый украинец сможет проверить подлинность акцизной марки онлайн и мгновенно сообщить о нарушениях», - подчеркнул он.
ForUm

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