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В ближайшей перспективе в Украине не следует ожидать появления в свободной продаже вакцин от коронавируса: такие поставки будут не раньше ноября.

Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире канала «Украина 24«.

По словам нардепа, все крупнейшие производители вакцин загружены на год вперед.

«Pfizer официально заявил: если вы услышите о любой коммерческой поставке до ноября этого года, то это фейк. Все заказы до ноября – государственные заказы», - заявил он.

Арахамия также рассказал, что ситуацией пытаются воспользоваться мошенники:

«Это во многом надутая схема. Совсем недавно приезжали бизнесмены, просили: дайте нам разрешение на британскую AstraZeneca, которую мы завезем и будем продавать людям, которые готовы заплатить. Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят «спасибо», уезжают, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca».

Арахамия добавил, что многие бизнесмены «бегают по всему миру» и ищут вакцины: »Условно, если вакцина для закупки государства стоит 4-5 евро, то они готовы покупать за 20-30, чтобы сюда ее привезти и предлагать с наценкой. Но им никто не продает, государства сами нуждаются в этих вакцинах».
ForUm

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