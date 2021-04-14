За комментатора подсанкционных каналов Тараса Козака Юрия Дудкина внесли залог в сумме 2 миллиона гривен. Информацию об этом Радио Свобода подтвердили в пресс- службе Киевского апелляционного суда.

По словам пресс-секретаря суда Татьяны Геведзе, залог внесли накануне, 13 апреля. «Деньги уже зашли на наш депозитный счет», - сообщила она.

Ранее 14 апреля народный депутат от «оппозиционной платформы - За жизнь» Андрей Лесик сообщил в фейсбуке о внесении залога.

24 февраля СБУ объявила этому «эксперту» о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст.111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Юрий Дудкин - военно-политический комментатор, неоднократно появлялся в том числе на телеканалах NewsOne, «112» и ZIK.

По информации СБУ, он создал сеть, в которую входили несколько вебресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блоггеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах Дудкин распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов с российского «Первого канала» и агентства «News Front».