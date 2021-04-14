Польша настаивает на введении новых санкций против России, учитывая стягивание российских войск к границам с Украиной.
Об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк.
Позицию Варшавы поддерживают еще семь стран-членов Евросоюза.
«Польша настаивает на введении новых санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины. Пока эту страну поддерживают еще семь стран-членов ЕС», – написал он.
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