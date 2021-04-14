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В Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре на Полтавщине братия обители много лет забоится о травмированных птицах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Полтавской епархии, прошлой зимой монахи выходили и выпустили на волю трех травмированных аистов.

«С птичником всё сложилось как-то само собой. В обитель местные жители приносили раненых птиц. Мы их откармливали и выхаживали, а дальше они просто оставались тут жить. Если их выпустить, то они погибнут, потому что инстинкта охотиться у них уже нет. Особенно это касается орлов. В монастыре их три вида - беркут, могильник и орлан белохвостый», - рассказал наместник монастыря, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп.

 Большинство живущих в монастыре птиц занесены в Красную книгу. Также живут в обители павлины, фазаны, совы.

«Братия обители считают, что монастырские птичники - прекрасная традиция, поскольку птицы напоминают о первозданной красоте Божьего мира и утраченном Райском саде. Кроме того, птичник с редкими видами птиц - прекрасный повод пригласить людей в обитель и, вместе созерцая творения, начать разговор о Творце. Так что птицы в обители невольно выполняют ещё и миссионерскую работу», - отметили в пресс-службе епархии.

 
ForUm

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