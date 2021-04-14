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Херсонская епархия УПЦ проводит приём работ на конкурс детского рисунка «Пасхальная радость».

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт detkamda.church.ua, к участию в конкурсе приглашаются ученики воскресных школ и все желающие дети возрастом от 6-ти до 15 лет.

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (тушь, масло, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастер, карандаш, мелки, компьютерная графика, смешанные техники) на листе бумаги формата А4 или А3. Также принимаются работы декоративно-прикладного искусства.

Каждый юный художник может прислать не больше трёх рисунков — по одному в каждой номинации — и одной поделки. Темы номинаций для рисунков: «Пасхальная радость», «Моя семья», «Мой храм».

Работы должны быть выполнены без помощи родителей или преподавателей.

Победителей определят в двух возрастных категориях: первая — от 6 до 10 лет; вторая — от 11 до 15 лет. Кроме того, в каждой номинации будет назван обладатель приза зрительских симпатий.

Желающие принять участие должны отсканировать или сфотографировать свою работу (работы) и отправить фото на e-mail: [email protected] Приём работ завершится 20 апреля.

Победителей ожидают призы и памятные дипломы. 

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте епархиального отдела.
ForUm

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