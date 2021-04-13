Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) требует от суда Гамбурга отменить решение регулятора, который ранее выдал разрешение на строительство «Северного потока – 2» в водах ФРГ. Об этом говорится в пресс-релизе, который распространила во вторник эта организация, передает ТАСС.

«Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства «Северного потока – 2». Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее <...> Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии (BSH)», - говорится в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что на данный момент «строительные работы в германских водах невозможны».

Речь идет об укладке 16,5 км труб в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море. Изначально регулятор выдал разрешение 14 января 2021 года. Экологи его оспорили днем позже. BSH отклонило этот протест 1 апреля, подтвердив итоги своей прежней экспертизы, согласно которой прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны. Теперь природоохранная организация добивается запрета на строительство через суд, считая неправомерным выданное в начале года разрешение.

Экологи в актуальном пресс-релизе отмечают, что ведомство, вынося прежние решения, в недостаточной степени учло климатический аспект.

Представитель административного суда Гамбурга подтвердил получение иска, но пока не может сообщить, когда будет решение. «Подтверждаю, что иск поступил. Более точной информации у меня нет. О возможной дате вынесения решения пока ничего сказать нельзя», - сказал он.

По состоянию на 31 марта готовность «Северного потока – 2» составила 95%, осталось уложить около 121 км.