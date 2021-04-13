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В притче о Страшном суде Господь отделяет святых от грешников, а не просто тех, кто творит добрые дела, от тех, кто этого не делает. 

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко), отвечая на вопрос о том, достаточно ли для спасения души только дел милосердия.

«Подлинное смирение рождает соответствующий образ поведения в отношении ближнего. Но и само исполнение добрых дел во славу Божию, а не просто по своей врожденной доброте, характеру или воспитанию, способно взрастить истинное смирение», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что добрые дела должны быть выражением и продолжением веры.

«В аскетическом понимании даже всякое доброе дело может быть «гнилым» у Бога, если оно делается по разным причинам, но не потому, что так сказал Господь. Подлинный христианин, действуя милосердно, смиряется перед заповедью и повелением Божиим. У язычника же мотивацией может быть угождение силам природы, людям, богам или самому себе. Поэтому вера и участие в Таинствах также является важным и необходимым, поскольку и к этому призывает Господь в Евангелии», - сказал епископ Феодосий.

Архиерей объяснил, что вера, которая выражается в Таинствах и поступках, и сами Таинства «дают человеку возможность жить по-настоящему, освящаться и стяжать Дар Святого Духа».

Владыка напомнил, что спасение души - это не только дела милосердия, но и возвращение утерянного общения с Богом.

 «Не принимая Иисуса Христа как Спасителя, мы вольно или невольно отрекаемся от Него, а значит никакие сами по себе добрые дела человека не оправдают, потому что самого главного он так и не сделает - не обратится ко Христу. Ведь были же люди, которые, подобно благоразумному разбойнику, не имея добрых дел, только за одно внутреннее влечение ко Спасителю удостаивались Царствия Небесного», - подытожил епископ Феодосий.
ForUm

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