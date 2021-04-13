Силы нужно и можно брать только в одном месте. Бог - Источник энергии для всей Вселенной.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на gorlovka-eparhia.com.ua, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своей проповеди.

По словам митрополита, что бы «не лишиться питания» от этого Источника, важно не делать из себя «жертву». «Если ты сидишь и сам себя превращаешь в жертву: как всё вокруг плохо, какой я несчастный, - то ты сам себя отключаешь от этого Источника. Но если ты начинаешь понимать, что ничего в этом мире без Промысла Божия не происходит, что ни один волос с нашей головой без Его воли не падает, что мы существуем не просто так, и если Он что-то попустил, значит и силы даст пройти по этому пути, это помогает не сидеть сложа руки, предпринимать какие-то действия», — сказал архиерей.

«Мы с вами не жертвы обстоятельств, как пытаются нас убедить наши мысли и окружающая действительность. Мы идём по тому пути, который Бог каждому из нас дал, чтобы с нами произошло нечто большее, чем могло бы произойти в другом месте и в другое время», - обратился митрополит Митрофан к верующим.

Считать себя жертвой обстоятельств — неправильно, «а посмотреть вокруг и понять, что я могу делать здесь и сейчас, куда я могу идти, какими могут быть мои действия, у Бога об этом спросить и помолиться Ему, чтобы Он дал силы и вразумил, — это путь христианина».

Владыка также подчеркнул, что в случае каких-либо происшествий правильно задавать себе не вопрос «За что?», а вопрос «Для чего?». «Если мы спрашиваем "За что?", то возникает мысль о какой-то ответственности, каких-то правильных и неправильных поступках. Например, ребёнок погиб. Можно ли в этот момент задать вопрос "За что?". Он даже не успел ничего в своей жизни плохого сделать. Почему иногда Бог попускает страдания? Почему страдания терпят невинные люди? Почему страдала Дева Мария и Сам Господь Иисус Христос? Можно ли было как-то по-другому? А если мы ставим вопрос "Для чего?", здесь уже есть возможность что-то отвечать, искать смысл происходящего. Для чего-то Бог, бывает, такие вещи в нашей жизни попускает, когда нужно всё переосмысливать и заново делать то, что, казалось бы, ты уже сделал».

«Если мы осознаём себя не случайными песчинками в этой Вселенной, а участниками грандиозного замысла Божия, то видим дорогу и понимаем, что нам делать. Что бы вокруг не происходило, как бы тяжело не было, искать поводы делать добро, созидать, благодарить Бога и радоваться каждой минуте жизни — это путь, по которому может идти христианин», — призвал митрополит Митрофан.