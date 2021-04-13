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Пост и молитва спасают человека от всего злого, греха и дьявола.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Что нужно сделать, чтобы откинуть лапы бесовских сил от своей жизни? Что нужно сделать, чтобы обрести вечность? Сегодня ответ нам дает Сам Господь наш Иисус Христос в евангельских строках: пост и молитва. Эти добродетели избавляют человека от бесовских пут. Но пост не как ограничение себя в кулинарном смысле ради похудения, нет, пост как ограничение себя по воле Божией, чтобы утончить человеческую природу», - объяснил владыка.

Митрополит Антоний напомнил, что с помощью поста человек очищается от всего порочного и «становится сосудом, в который могут вместиться Дух Божий, святость - ради которой Господь сотворил каждого человека».

Владыка рассказал о важности искренней молитвы.

«Молитва - очищение и соединение с Богом, общение, молитва роднит нас с Ангелами, которые постоянно славословят Бога. В молитве каждый человек предстоит словно на Суде Божьем, еще до Страшного суда. Человек должен быть честен в молитве, просить необходимое, главное. Да, нам Господь дал право просить всё, что необходимо для земной жизни. Но мы не должны превратить нашу молитву в инструмент исполнения сиюминутных желаний и просьб. Нам необходим Сам Господь Бог. И когда будем просить Его наполнить наше естество Собой, то всё остальное приложится», - подытожил митрополит Антоний.

 
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