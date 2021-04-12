В Лебедине в Воскресенском храме Украинской Православной Церкви состоялось отпевание военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Стеблянко.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, чин погребения 23-летнего воина возглавил благочинный Лебединского церковного округа протоиерей Роман Андрухив в сослужении духовенства района.
Максим Стеблянко, солдат механизированного батальона 1-й отдельной танковой Северской бригады, погиб 6 апреля во время выполнения боевого задания в зоне ООС.
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