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В Лебедине в Воскресенском храме Украинской Православной Церкви состоялось отпевание военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Стеблянко.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, чин погребения 23-летнего воина возглавил благочинный Лебединского церковного округа протоиерей Роман Андрухив в сослужении духовенства района.

Максим Стеблянко, солдат механизированного батальона 1-й отдельной танковой Северской бригады, погиб 6 апреля во время выполнения боевого задания в зоне ООС.

 
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