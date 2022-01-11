также в разделеПолитика
Ермак: Нападение РФ на Украину будет вердиктом для НАТО 8
Кулеба о женевских переговорах: Запад не пойдет на гарантии нерасширения НАТО 11
Итальянские СМИ: Медведчук призвал украинские власти начать переговоры о прямых поставках газа из России 14
Акимова: Порошенко надо было не бежать из Украины, а брать пример с Вячеслава Чорновила, или хотя бы с Медведчука 19
Зеленский: Пришло время предметно договариваться о прекращении конфликта на Донбассе 45
Адвокаты рассказали, на что потрачены 11 млн грн Порошенко 22
Советник Зеленского: В Украине могут ввести «карточки» на продукты 78
Посол Украины призвал Германию прекратить блокировать поставки оружия 23
Зеленский хочет выплачивать «ковидную тысячу» подросткам 19
Порошенко заплатил адвокатам почти 11 миллионов 38
Притула сказал, когда зарегистрирует новую партию 12
МИД Украины осудил насилие в Казахстане 57
Столтенберг: НАТО помогает Украине достигать критериев, необходимых для членства 185
Эксперт о репрессиях против Медведчука: Стратегически Зеленский проиграл, хотя тактически ему удалось отправить своего главного политического оппонента под домашний арест 26
Песков о встрече советников «нормандского формата»: Прогресса нет 31
Блинкен видит два пути решения российско-украинского конфликта 43
США и РФ провели предварительные переговоры перед основной встречей в Женеве 20
На границе с ЕС после праздников – очереди 16

Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс» и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает Голос Америки.

«У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы», – заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным спонсором законопроекта.

«Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе», – добавил он.

Законопроект обеспечит Украине военную и дипломатическую поддержку, в которой она нуждается в условиях наращивания российской военной мощи у ее границ.

Он также предполагает привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за агрессию через немедленное введение санкций против газопровода «Северный поток – 2», чтобы он так и не был введен в эксплуатацию.

Законопроект также определяет Украину как страну «НАТО-плюс», чтобы обеспечить ускоренное рассмотрение вопросов о продаже некоторых американских оборонных товаров и услуг.

Документ отвергает предложение России о введении моратория на развертывание в Европе ракет средней дальности наземного базирования и требует, чтобы США официально определили, является ли Россия государством-спонсором терроризма.

Кроме того, он предусматривает выделение 155 миллионов долларов Радио Свободная Европа/Радио Свобода на борьбу с российской дезинформацией и информационными операциями в странах бывшего СССР на 2022 год.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

«Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США», – заявил конгрессмен Роджерс.

По словам Стефаник, «Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги