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Верующие Украинской Православной Церкви передали Президенту более 1 млн подписей с просьбой защитить их конституционные права и остановить действие антицерковных законов.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Масштабная инициатива наших прихожан - это, в первую очередь, призыв к диалогу. В отличие от тех же церковных рейдеров, которые подменяют правду и аргументы фактором агрессии и насилия, мы поступаем в соответствии с законом и цивилизованными нормами поведения. Наша цель - обеспечить объективное рассмотрение всего пласта проблем, которые накопились в сфере государственно-церковных отношений», - отметил митрополит Антоний.

Владыка напомнил, что на последних президентских выборах огромное количество верующих Украинской Православной Церкви отдали свои голоса за политику перемен и готовы к диалогу.

«Мы имеем полное право на получение полноценной возможности для проведения всестороннего диалога с теми, кому мы вручили ответственность за будущее Украины. Более того, наша сторона готова к любому формату такого общения, поскольку правда за нами. Ведь не мы, а у нас захватывают храмы. Именно наших священников и прихожан избивают, запугивают, дискриминируют. Исключительно против нашей Церкви принимают абсурдные законы или готовят новые антиконституционные инициативы. Учитывая это и многое другое, мы очень рассчитываем на диалог», - подчеркнул управделами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, обсуждение и поиск путей решения проблем с антицерковными законами необходим для миллионов верующих УПЦ - граждан Украины.

«Всегда лучше решать накопившиеся вопросы путем обсуждения и нахождения точек соприкосновения, чем делать вид, что ничего не происходит, тем самым заводя ситуацию в зону турбулентности В пользу такого подхода говорят и известные слова Джона Кеннеди: «Лучше встреча в верхах, чем на краю пропасти».А еще более красноречиво и глубоко звучит изречение святителя Иоанна Златоуста: «Пусть каждый... прилагает попечение о пользе ближнего и почитает ее величайшим приобретением для себя самого», - подытожил управделами УПЦ.
ForUm

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