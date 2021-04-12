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Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу в связи с выходом Прикарпатья из «красной» зоны карантина.

«Да, мы возобновили сезон катания!» - сообщается на странице курорта.

Сезон катания продлится до конца апреля. Сейчас работают подъемники №1, 2 и 7. при этом отмечается, что с каждым днем ​​будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов.

В январе 2021 на Прикарпатье, несмотря на общее усиление карантина в Украине, горнолыжные курорты не прекращали работу.

2 марта сообщалось, что в Ивано-Франковской области переполнены больницы, которые принимают больных коронавирусом, пациенты лежат в коридорах.

9 марта мэр города сообщил, что в Ивано-Франковске ситуация с темпами распространения болезни COVID-19 критическая, заболеваемость и смертность достигли максимума с начала пандемии, а мест в больницах уже нет.

С 13 марта работу «Буковеля» приостановили.
ForUm

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