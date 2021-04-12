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Президент Чехии Милош Земан рассказал в интервью телеканалу Blesk, что начал передвигаться в инвалидном кресле.

По его словам, он уже тренируется в загородной резиденции - Ланском замке, передает Интерфакс.

А 28 октября, в день образования независимой Чехословацкой республики, чешский лидер планирует передвигаться в инвалидном кресле во время официальных мероприятий, если они состоятся в этом году на фоне пандемии.

Отвечая на вопрос журналистки, Земан заявил, что не объявлял о решении пересесть в инвалидное кресло потому, что ждал решения врачей.

Президент Чехии, которому сейчас 76 лет, страдает от невропатии ног и диабета, а в 2020 году сломал руку при падении.
ForUm

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