На обогатительном комплексе имени мученика Ахмади Рошана в Натанзе зафиксирован инцидент в системе распределения электроэнергии, сообщило агентство Mehr со ссылкой на представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камалванди.

Он подчеркнул, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено, передает Интерфакс.

Камалванди добавил, что власти расследуют причины инцидента, и соответствующая информация по нему будет обнародована позднее.

В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Иранские власти впоследствии назвали саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.

Впоследствии стало известно, что после пожара Иран вел строительство подземного объекта в этом районе.

При этом издание Jerusalem Post сообщило, что израильская разведка «Моссад» могла стоять за кибератакой, которая привела к инциденту на главном иранском предприятии по обогащению урана в Натанзе.