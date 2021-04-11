Религия предлагает человеку путь эмпирического познания Бога, путь опыта, а не только и не столько умозрения.

Фото: епископ Виктор (Коцаба)

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

«Часто в разговоре с атеистами и с людьми, сомневающимися в существовании Бога, приходится слышать так называемый «эмпирический аргумент», суть которого сводится к тому, что все нужно доказывать опытным путем. Другими словами, атеисты утверждают, что их знание основано исключительно на достоверном опыте, а раз так, то и религия имеет право на существование только в том случае, если ее можно «нагреть в реторте» и «налить в колбу».

Насчёт «знаний, основанных на опыте» даже спорить не стоит. «Просто потому, что уже многократно доказано, что современная наука базируется на предположениях и теориях, которые, по большому счету, мало чем отличаются от религии. Да, многие данные подтверждаются только при помощи опыта, но... не все они являются фундаментальными», - объяснил епископ Виктор.

Владыка отметил, что действительно, вера в Бога должна подтверждаться опытным путем.

«Сама Библия говорит об этом – «вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 26). Скажем даже больше – религия предлагает человеку именно путь эмпирического познания, путь опыта, а не только и не столько умозрения. Священик Павел Флоренский писал, что религия просто-таки немыслима без культа, без практики и опыта. Другими словами, религия говорит: «Хочешь поверить в Бога? Вот конкретный, практический путь, который приведет тебя к Нему». Религия действительно предлагает на опыте убедиться в существовании Бога и говорит о шагах, которые человек должен предпринять для этого», - продолжил владыка.



«Если говорить о фактах, как следствиях эмпирических данных, то что конкретно человеку нужно сделать, чтобы перестать верить в Бога? Пить водку? Но есть много алкоголиков, которые верят, что Бог существует. С наркоманами, преступниками и даже убийцами - та же картина. В конечном итоге, что бы человек ни делал, он все равно не сможет лишить себя мысли и знания о том, что Бог – все равно есть. Вот это и можно назвать главным опытом», - подчеркнул епископ Виктор.

В завершении, архиерей напомнил, что сегодня Церковь отмечает память преподобного Иоанна Лествичника, труд которого «Лествица» - это книга, которая четко и по пунктам прописывает тот путь, который человек может и должен пройти для того, чтобы соединиться с Богом. «Это, своего рода, план действий, схема, через опытную реализацию которой каждый христианин сможет достичь высот Богопознания», - подытожил епископ УПЦ.