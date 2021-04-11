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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна не намерена признавать Крым частью России. Он также поддержал Крымскую платформу.

Об этом турецкий лидер сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма», - отметил он.

Эрдоган заявил о поддержке Крымской платформы.

«Мы заявили, что поддерживаем Крымскую платформу, инициативу Украины, которая направлена ​​на сближение международного сообщества по Крыму», - добавил президент Турции.

Напомним, Эрдоган заявил, что его страна хочет продолжать стратегическое партнерство с Украиной.
ForUm

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