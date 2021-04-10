В Киеве возле станции метро "Майдан Независимости" правоохранители задержали двух нетрезвых мужчин, которые имели при себе боевые гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Так, гвардейцы с сотрудником Нацполиции, что несли службу у входа станции "Майдан Независимости" заметили мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения, и остановили их для поверхностной проверки.

Во время проверки личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета похожие на гранаты.

На место происшествия гвардейцы вызвали следственно-оперативную группу Нацполиции и взрывотехников. Сейчас полицейские проверяют информацию и устанавливают происхождение боеприпасов. Взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф1 и РГД-5.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы.