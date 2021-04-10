В нынешнее время есть большие постники, которые своим подвигом уподобляются древним монахам.

Фото: Фейсбук / митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на church.ua, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске «Слово Предстоятеля» на «Интере».

Митрополит Онуфрий вспомнил о неком иеромонахе Василии, который поразил его своим аскетизмом и бодростью духа. Эта знаменательная встреча в жизни архипастыря случилась, когда он нес послушание настоятеля Спасо-Преображенского храма Афонского подворья в Переделкино и подвизался в Троице-Сергиевой Лавре.

«Это было во время поста. Мы собрались вечером все вместе за трапезой: приготовили нам суп, картофель и др. Приходит иеромонах Василий и приносит с собой миску кислой капусты. На второй день так же, на третий, четвертый... Думаю: «Большой пост...Человек хочет удерживать себя строго». Пришло Светлое Христово Воскресение, Пасха Христова. Мы посвятили куличи, крашанки, сыр, кусок рыбы. После ночной литургии собрались все вместе на праздничную трапезу. Приходит тоже отец Василий и приносит... ту самую миску кислой капусты, но сверху украшенную двумя-тремя сливами. Я говорю: «Отче Василию, то что такое?» - «Это моя трапеза». - «Да вы весь Великий пост так вкушали». - «Так же слив не было, а теперь сливы есть. Это моя радость!». Я замолчал. Больше я не заставлял отца Василия ходить на общую трапезу. А братия мне уже потом рассказали, что отец Василий уже 30 лет, кроме квашеной капусты с хлебом, больше ничего и не вкушает», - рассказал Блаженнейший Владыка.

Предстоятель УПЦ вспомнил о том, как иеромонах Василий заболел воспалением легких. Случай был сложный, и врачи созвали консилиум. «Отче Василие, вам надо обязательно употреблять скоромную пищу», - сказали они ему. Отец Василий стоял перед ними, как ученик-первоклассник перед учителями. Выслушал и коротко ответил: «Нет». Тогда врачи велели: «Тогда по ложке черной икры в день. Это белок, он поддержит вас, даст силы бороться с болезнью». А он опять глаза вниз: «Нет, не буду». Так ничего, кроме квашеной капусты, и не ел. Впоследствии Бог его исцелил», - вспомнил такой пример о монахе Его Блаженство и добавил, что, несмотря на строгий аскетизм, отец Василий всегда был в бодром настроении и брался за любое послушание в монастыре с радостью и благодарностью Богу.

«Всегда я видел его в повышенном настроении. Однажды, когда уже не служил в лавре, посетил отца Василия, а он уже еле ходил тогда и нес послушание в келье. Ему принесли ужин, и он мне говорит: «У меня сегодня большая радость! У меня к квашеной капусте еще и две печеные картофелины». Я себе тогда сказал: «Вот мы едим мясо, колбасы, различные яства и недовольны, крутим нос, а этот человек вкушает кислую капусту и печеный картофель и радуется, как будто ест дорогие деликатесы». Так действует на человека благодать Божия», - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

«Если Божья благодать у человека, то ее утешает и кислая капуста, и печеный картофель. Если благодати нет, то ее ничто не может утешить: ни богатства земные, ни изысканные яства. Человек тогда всегда несчастный, находится в состоянии отчаяния», - подытожил Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ призвал жить по заповедям Божьим - «тогда мы будем также носителями благодати Божией, которая будет нас радовать всегда, в те дни, когда у нас будут неудачи, скорби или болезни, мы всегда будем радоваться».