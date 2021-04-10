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В субботу, 10 апреля, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел украинских позиций в зоне ООС.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка Восток в Facebook. В районе ее ответственности боевики сегодня обстреляли позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

«В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести», - говорится в сообщении.

О действиях российских оккупантов украинская сторона сообщила представителям ОБСЕ через Совместный центр контроля и координации по вопросам прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Напомним, после семи обстрелов ранен украинский военный.
ForUm

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