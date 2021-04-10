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За прошедшие сутки, 9 апреля, на Донбассе было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 6 обстрелов и 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2.

Об этом говорится в суточной сводке операции Объединенных сил.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, неподалеку поселков Пискы и Водяное, что на Приазовье, российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Старогнатовки захватчики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север, недалеко от населенного пункта Луганское, противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

«Защитника оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное», — сообщили в штабе.

В направлении населенного пункта Зайцево враг совершил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

По состоянию на 7 часов утра, 10 апреля, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от населенного пункта Майорское вооруженные формирования РФ открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Боевых потерь среди служащих ВСУ за текущие сутки нет.

«Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня», — отчитались в штабе.
ForUm

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