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Глава Юридического отдела Украинской Православной Церкви протоиерей Александр Бахов опроверг заявление ПЦУ о том, что Верховный суд принял решение в их пользу в деле законности перерегистрации Свято-Покровской общины УПЦ в селе Сутковцы Хмельницкой области.

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в заявлении на сайте Юридического отдела УПЦ

Глава отдела протоиерей Александр Бахов призвал воздержаться от выводов и заявлений, так как решение суда не опубликовано и пока что не известны причины и мотивы, по которым суд отказал в удовлетворении иска религиозной общины УПЦ. 

«Любые выводы по делу №910/10011/19 без полного судебного решения преждевременны, ведь на сегодня решение суда не обнародовано, а также отсутствует в Едином государственном реестре судебных решений. Мы не знаем причин и мотивов по которым суд отказал в удовлетворении иска религиозной общине Свято-Покровского прихода села Сутковцы Ярмолинецкого района Хмельницкой епархии Украинской Православной Церкви, ведь были случаи, когда отказывали в связи с тем, что обратились не в тот суд», – сказал глава Юротдела УПЦ.

Отец Александр также поделился: «И на сколько мне известно, Большая палата Верховного Суда должна наконец определить с подсудностью такой категории дел. Потому что на протяжении многих лет не было однозначного понимания, какие суды могут защищать права верующих УПЦ при захвате их храмов и незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ».

По мнению главы Юридического отдела, нашему государству не следует копировать свойства судебного прецедента в правовой системе общего права, поскольку в Украине есть свои традиции правотворчества и правоприменения.

«Каждое дело по изменению конфессиональной подчиненности имеет свою специфическую особенность и требует не шаблонного, а объективного судебного разбирательства, цель которого защита нарушенных прав. Шаблонность и унифицированность при рассмотрении религиозных дел недопустима, государство обязано обеспечить реальную независимость судебной ветви власти, всесторонность и объективность рассмотрения дел и бесспорно законность и обоснованность принятых судебных решений», – подчеркнул протоиерей Александр Бахов.

 
ForUm

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