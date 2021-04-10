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В столице отопление начнут отключать с 10 апреля 13

В Киеве завершается отопительный сезон. Сегодня, 10 апреля, дома в столице начинают отключать от централизованного отопления.

Отключение тепла в Киеве анонсировал мэр столицы Виталий Кличко.

Отопительный сезон изначально должен был закончиться еще 5 апреля, но из-за похолодания его продлили до 10 числа.

«Отключение тепла в Киеве начнут с 10 апреля», - сообщил городской голова Киева ранее, 7 апреля.

В КГГА подчеркнули, что отключение систем отопления в учреждениях здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, дошкольного и общего среднего образования, а также в социально-медицинских учреждениях осуществляется по письменным заявкам их руководителей.

Отметим, что отопительный сезон в Киеве начался 16 октября прошлого года.
ForUm

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