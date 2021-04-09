также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал о современном грехе, отнимающем силы 6
Священник УПЦ объяснил, почему Церковь поминает усопших в субботу 7
На Буковине появится новый храм УПЦ 15
В УПЦ рассказали, с чем связан раскол в ПЦУ 8
В УПЦ обеспокоены демографическим кризисом в Украине 10
В Черкасской области основана новая монашеская община УПЦ 10
Митрополит Антоний заявил о необходимости диалога Поместных Церквей в «амманском формате» 10
Митрополит Антоний встретился с журналистами центральных СМИ 41
Митрополит Антоний на примере печерских затворников рассказал, как не впасть в уныние во время самоизоляции 8
Проигнорировать верующих УПЦ власть не сможет – митрополит Антоний 10
Визит Патриарха Варфоломея может угрожать общественной стабильности – управделами УПЦ 10
Управделами УПЦ рассказал, как православные будут праздновать Пасху в условиях локдауна 11
В Мукачевской епархии УПЦ рассказали, как помогают сохранить жизнь нерожденным детям 9
На Полтавщине появится новая часовня УПЦ 26
На Черниговщине неизвестные не пустили верующих УПЦ в храм 34
В музее истории Полтавской епархии УПЦ создали панно Собора Полтавских святых 6
В день Благовещения международный медиа-проект «ЛЮДИ» празднует год в эфире 17
Патриарх Кирилл в день Благовещения рассказал об особой миссии Богородицы 11

Настоящая вера рождается не в разуме, а в сердце, при личной встрече с Богом.

Как сообщает Центр информации УПЦ,  об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм.

«Бог видит нашу душу и сердце. Он прозревает внутреннюю глубину человека, и если наша вера будет только на языке, а сердце будет глухо к ней, то мы также не сможем войти в Царство Божие», - подчеркнул митрополит Лука.

Он обратил внимание на слова пророка Исаии, который от имени Бога осуждает тех, кто: «устами и языком своим чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, и благоговение их предо Мною есть изучение заповедей человеческих» (29:13).

«Последние слова этой фразы являются неудачным переводом. Более соответствующим смыслу речи пророка является современный перевод, который звучит следующим образом «… их страх передо Мною лишь заповедь, усвоенная ими от людей». Это особенно хорошо нужно понять тем, кто думают, что, изучив книжное богословие и начитавшись учебников, они поняли, что такое вера и как нужно правильно чтить Бога», - объяснил архиерей.

Он напомнил, что «истинная же вера рождается не в уме, а в сердце в результате живой Встречи с Живым Богом, которую не могут заменить никакие учебные пособия».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги