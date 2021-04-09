На Буковине в селе Горбовая появится храм Украинской Православной Церкви в честь святых Иоакима и Анны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Черновицко-Буковинской епархии, закладку камня на начало строительства совершил епископ Герцаевский Силуан.

Епископу Силуану сослужили настоятель будущего храма иерей Сергей Сташко, благочинный Герцаевского округа протоиерей Павел Думитру и духовенство Герцаевского и Глыбоцкого благочиний.

До этого события верующие три года молились в приспособленном для богослужений помещении на территории кладбища.

Как сообщалось ранее, в городе Горишние Плавни появится новая часовня Украинской Православной Церкви в честь первоверховных апостолов Петра и Павла.